Le procès en appel de Philippe Ghanty à nouveau renvoyé

Le 14/11/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 387

Philippe Ghanty a vu son audience à la cour d’appel renvoyée à nouveau, cette fois au 16 avril 2020. L’ancien enseignant et candidat du Front National avait été condamné en février dernier à six mois de prison avec sursis pour atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans ainsi qu’une interdiction d’exercer un métier en contact avec les mineurs.L’homme de 34 ans avait entretenu une relation amoureuse avec une élève alors âgée de 14 ans. Il maintient n’avoir eu aucun rapport sexuel avec elle avant ses 15 ans. Dénonçant des mensonges de la part de la jeune victime ainsi que d’une autre femme qui l’avait accusé d’atteinte sexuelle, Philippe Ghanty avait décidé de porter plainte. Il rappelle également la falsification d’ordonnance d’un policier et certaines nullités en droit pour justifier un combat qui pourrait aller jusque devant la cour de Cassation. Les faits seront donc à nouveau jugés en détail en avril prochain.En parallèle, la femme qui avait dénoncé cette relation a été mise en examen pour dénonciation calomnieuse et tentative d’extorsion de fonds . Il s’agit d’une gérante de salon d’esthétique qui l’a introduit au Front National et qui serait amoureuse de lui. Une dame qui n’en serait pas à son premier coup. Les parents de l’adolescente devraient aussi être entendus par le juge d’instruction.