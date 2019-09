Le programme des Journées Européennes du Patrimoine 2019 dévoilé !

Les Journées Européennes du Patrimoine au Département de La Réunion

Cette année, les temps forts de ces Journées, sont l’inauguration de deux nouvelles expositions :

la première « L’Ile de la Grande Chaloupe, hommage à Raymond Barthes » au Lazaret est un hommage à l’artiste Raymond Barthes, décédé en 2018, qui était par ailleurs photographe aux Archives départementales et a collaboré avec le Lazaret dans le cadre de publications scientifiques. Elle présentera 23 photographies issues du deuxième portfolio réalisé pour la réédition du catalogue d’exposition du Lazaret de La Grande Chaloupe. Vendredi 20 septembre à 16h au Lazaret 1 ;

la deuxième, « Noirs et Blancs à la Bibliothèque départementale. Entre les lignes » vise à mettre en lumière un aspect de l’histoire réunionnaise. Pour l’occasion, le public pourra assister à l’intervention performance de Marlène Tolède, Gabriele Fois-Kaschel et de Karl Kugel. Samedi 21 septembre à 15h.

Vendredi 13 septembre, a été présenté lors d’une conférence de presse à la Direction des Affaires Culturelles de l’océan Indien, le programme des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) qui se déroulent dans l’île les 21 et 22 septembre 2019.Fidèle à sa mission de favoriser l’accès à la culture au plus grand nombre, le Conseil départemental participe, comme chaque année, aux JEP. 9 équipements culturels et jardin ouvrent leurs portes gratuitement pour accueillir, jeunes et moins jeunes, pour une manifestation riche en nouveautés : Archives départementales, Artothèque, Bibliothèque départementale, Musée Léon Dierx, Muséum d’Histoire naturelle, Lazaret de la Grande Chaloupe, Musée du Sel, Musée Historique de Villèle et Mascarin, Jardin botanique de La Réunion.