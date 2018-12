Le programme des messes de fin d'année

Le 23/12/2018 | Par N.P | Lu 644

Le diocèse de La Réunion dresse la liste de toutes les messes de Noël et des messes de fin d'année qui auront lieu dans les paroisses de l'île. Tous les horaires à retrouver ci-dessous :

SAINT-DENIS



La Cathédrale



- Célébration pénitentielle : lundi 17 décembre, 19h.

- Lundi 24 décembre : Veillée de Noël à 19h30 et messe de la nuit à 20h.

- Mardi 25 décembre : Messe du jour de Noël à 10h.

- Mardi 1er janvier 2019, solennité de Marie Mère de Dieu : 10h.



Chapelle de la Résidence



- Jeudi 20 décembre : 8h.

- Lundi 24 décembre : 19h.

- Mardi 25 décembre : 8h.



ND de l’Assomption



- Célébration pénitentielle : jeudi 13 décembre, 18h.

- Lundi 24 décembre : messe à 19h.

- Mardi 25 décembre : messe à 9h.



ND de la Délivrance



- Lundi 24 décembre : Veillée de Noël à 19h.

- Mardi 25 décembre : Messe à 9h (pas de messe à 7h).

- Lundi 31 décembre : Réveillon pour Dieu. 18h : Messe d’action de grâce pour l’année écoulée. 19h-20h : Adoration du Saint Sacrement. 21h : Repas partage et festif du Réveillon. (inscription obligatoire à la cure). 4h : Messe en l’honneur de sainte Marie Mère de Dieu.

- Mardi 1er janvier 2019 : 18h, messe en l’honneur de sainte Marie Mère de Dieu.



ND de Lourdes (Bois de Nèfles)



- Lundi 24 décembre : 20h (messe retransmise sur Télé Réunion.

- Mardi 25 décembre : 8h30 (une seule messe).



ND du Rosaire (Moufia)



- Jeudi 20 décembre : Office des laudes à 6h, messe à 6h30.

- Lundi 24 décembre : Vigile de la Nativité du Seigneur Jésus Christ à 19h, veillée suivie de la messe.

- Mardi 25 décembre : Nativité du Seigneur Jésus Christ, messe à 8h.

- Lundi 31 décembre : Messe à 18h.

- Mardi 1er janvier 2019 : Messe à 8h.



ND de la Trinité



- Lundi 24 décembre : 20h (Trinité).

- Mardi 25 décembre : 8h30.



Saint-Bernard (La Montagne)



- Célébration pénitentielle : mardi 18 décembre, 17h.

- Lundi 24 décembre, vigile de la Nativité du Seigneur Jésus Christ : 17h, crèche vivante animée par les enfants de la paroisse. 18h, célébration eucharistique.

- Mardi 25 décembre, Nativité du Seigneur : 8h30.

- Lundi 31 décembre, messe de la fête de la Sainte Famille : 18h.

- Mardi 1er janvier 2019, fête de sainte Marie Mère de Dieu : messe à 8h30.



Saint-Camille de Lellis (La Bretagne)



- Lundi 24 décembre : 18h, veillée avec les enfants et les jeunes. 19h, messe.

- Mardi 25 décembre : 8h.

- Lundi 31 décembre : 18h.

- Mardi 1er janvier : 8h.



Saint-Esprit (Chaudron)



- Lundi 24 décembre : 18h30.

- Mardi 25 décembre : 8h.



Saint-Gabriel (La Montagne)



- Célébration pénitentielle : mardi 18 décembre, 18h.



Saint-Jacques



- Célébration pénitentielle : mercredi 12 décembre, 18h.

- Lundi 24 décembre : 17h (veillée puis messe à la chapelle de Vauban). 19h veillée puis messe à 20h à Saint-Jacques).

- Mardi 25 décembre : messe à 6h et 9h (Saint-Jacques).

- Mardi 1er janvier 2019 : messe à 6h (Saint-Jacques).



Saint-Joseph Ouvrier (Camélias)



- Lundi 24 décembre : Veille de Noël : Crèche vivante à 19h. Vigile de la Nativité du Seigneur Jésus-Christ : Messe à 20h.

- Mardi 25 décembre : Solennité de la Nativité du Seigneur Jésus-Christ, messe à 10h.

- Lundi 31 décembre : Fête de la Sainte Famille. Sur la place du parking, à 18h, chapelet suivi de la procession mariale jusqu’à l’église avec les bouies, puis adoration animée suivie de la messe.

- Mardi 1er janvier 2019 : Solennité de sainte Marie Mère de Dieu, messe à 8h30.



Saint-François Xavier (Saint-François)



- Lundi 24 décembre : 18h.

- Mardi 25 décembre : 8h30.



Sainte-Clotilde



- Lundi 24 décembre : 19h.

- Mardi 25 décembre : 8h (une seule messe).

- Lundi 31 décembre : 18h.

- Mardi 1er janvier 2019 : 8h (une seule messe).



SAINTE-MARIE



ND de l’Assomption (centre)



- Lundi 24 décembre : 15h15 (enfants). 19h.

- Mardi 25 décembre : 9h30.



ND Auxiliatrice (La Ressource)



- Lundi 24 décembre : 16h30, messe à Beauséjour. 18h, scénette de Noël à La Ressource. 18h45, Messe à La Ressource.

- Mardi 25 décembre : 9h, messe à La Ressource.



Saint-François Xavier (Rivière des Pluies)



- Célébration pénitentielle : vendredi 14 décembre, 18h, église de la Rivière des Pluies.

- Lundi 24 décembre : 18h à la chapelle de Primat. 19h à la chapelle de Grande Montée. 20h à l’église de Rivière des Pluies.

- Mardi 25 décembre : 7h et 9h à l’église de Rivière des Pluies.



SAINTE-SUZANNE



Sainte-Suzanne



- Confessions : jeudi 13 décembre de 17h à 20h à Bagatelle et à Sainte-Suzanne.

- Lundi 24 décembre : 17h, veillée suivie de la messe à Bagatelle. 19h, veillée suivie de la messe à Sainte-Suzanne.

- Mardi 25 décembre : 7h30, messe à Bagatelle. 9h30, messe à Sainte-Suzanne.

- Mardi 1er janvier 2019 : 8h, messe à Bagatelle. 9h30, messe à Sainte-Suzanne.



ND du Bon Secours



- Lundi 24 décembre : 19h, veillée de Noël et messe à l’église de Jésus Miséricordieux.

- Mardi 25 décembre : 8h, messe à la chapelle N.-D. de Lourdes à Commune Carron et à l’église du Père Laval à Bras-Pistolet. 10h, messe à l’église Sainte-Vivienne (Quartier-Français).



SAINT-ANDRÉ



Saint-André (centre)



- Lundi 24 décembre : 17h30 (Dioré). 19h (centre ville, Cressonnière, Ravine-Creuse).

- Mardi 25 décembre : 6h et 9h30 (centre ville). 7h30 (Menciol). 8h (Chemin du Centre).



Saint-Nicolas (Champ-Borne)



- Lundi 24 décembre : 19h (Champ-Borne).

- Mardi 25 décembre : 8h (Champ-Borne). 10h (Pellevoisin).

- Lundi 31 décembre : messe à 17h, suivie de l’adoration à 18h.



BRAS-PANON



Saint Jean-Baptiste



- Lundi 24 décembre : Messe de la nuit de Noël à 19h (chapelle N.-D. des Victoires, Rivière du Mât les Hauts).

- Mardi 25 décembre : Messe de la Nativité du Seigneur à 8h15 (chapelle N.-D. des Victoires, Rivière du Mât les Hauts ; à 10h15 (chapelle Saint-Joseph, Rivière des Roches).



SAINT-BENOIT



Saint-Benoît (centre) – 02 62 50 10 1



- Lundi 24 décembre : 9h (centre ville). 18h30 : veillée à Bras Fusil suivie de la messe à 19h.

- Mardi 25 décembre : Messes au centre ville à 6h, 8h30, 18h.

- Lundi 31 décembre : 6h30.

- Mardi 1er janvier : 8h30 au centre ville.



SAINT-JOSEPH



Sainte-Famille (Butor) - 02 62 31 43



- Confessions : Jeudi 13 décembre, 17h (Sainte-Famille).

- Lundi 24 décembre : 18h, veillée de Noël, suivie à 18h30 de la messe de la nuit (Chapelle N.-D. ds jeunes, la Passerelle). 19h, messe de la Nativité (Sainte-Famille).

- Mardi 25 décembre : 9h, messe de Noël (Sainte-Famille et Chapelle N.-D. des jeunes, la Passerelle).



PETITE-ILE



Saint-Jean Évangéliste



- Lundi 24 décembre : veillée à 16h30 suivie de la messe à 17h à Ravine du Pont. Veillée à 18h30 suivie de la messe à 19h au centre ville.

- Mardi 25 décembre : 7h (Manapany-les-Bas), 8h (Ravine du Pont), 9h (centre ville).

- Mardi 1er janvier : 9h, messe au centre ville.



SAINT-PIERRE



ND du Mont-Carmel (Grands-Bois) - 02 62 31 00 5



- Lundi 24 décembre : Messe de la nuit de Noël à 18h à l’église N.-D. du Mont-Carmel (Grands-Bois), à 18h à la chapelle du Bienheureux Père Laval (Ravine des Cafres).

- Mardi 25 décembre : Messe de la Nativité du Seigneur à 7 heures à l’église N.-D. du Mont-Carmel (Grands-Bois), à 9 heures à la chapelle du Bienheureux Père Laval (Ravine des Cafres).

- Lundi 31 décembre : Messe d’action de grâce à 18h30 à l’église N.-D. du Mont Carmel à Grands-Bois.

- Mardi 1er janvier 2019 : Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu à 7 heures à l’église N.-D. du Mont Carmel (Grands-Bois), à 9 heures à la chapelle du Bienheureux Père Laval (Ravine des Cafres).



Saint-Augustin (Ravine des cabris)



- Lundi 24 décembre : messe de Noël à 17h à l’église de Bois d’Olives et à la Ravine des cabris.

- Mardi 25 décembre : 7h30 messe à Bois d’Olives. 9h messe et baptêmes à la Ravine des Cabris.

- Samedi 29 décembre : Fête de la Sainte Famille avec bénédiction des couples qui se sont mariés un mois de décembre (s’inscrire à la cure).



TAMPON



Saint-Esprit (Trois-Mares)



- Célébrations pénitentielles : mercredi 12 décembre, Pont d’Yves (17h45 : préparation ; 18h : confessions). Jeudi 13 décembre, 23e km (17h45 : préparation ; 18h : confessions). Lundi 17 décembre, centre ville (17h45 : préparation ; 18h : confessions).

- Lundi 24 décembre : Messe à 19h à l’église du Saint-Esprit, Trois-Mares.

- Mardi 25 décembre : Messe de l’aurore à 6h (église du Saint-Esprit, Trois-Mares). Messe à 7h45 (Bras de Pontho), 9h45 (ZAC/Chatoire), 17h (Trois-Mares).

- Lundi 31 décembre : Messe à 17h à l’église du Saint-Esprit, Trois-Mares.

- Mardi 1er janvier : Messe à 17h à Bras de Pontho.



Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (Plaine des Cafres)



- Lundi 24 décembre : veillée de Noël à 19h au 23e et à la Grande-Ferme.

- Mardi 25 décembre : 8h30, messe au Piton Hyacinthe. 10h, messe au 23e.



SAINT-LOUIS



Saint-Louis (centre) - 02 62 26 10



- Lundi 24 décembre : 17h (Bellevue, Gol-les-Hauts, Roches Maigres). 17h30 (Pierrefonds). 19h (Bois de Nèfles Cocos). 19h30 (centre ville, Gol Baquet, Makes).

- Mardi 25 décembre : 7h et 9h (centre ville). 8h (Makes). 10h (Gol-les-Hauts, Roches Maigres, Pierrefonds, Bois de Nèfles Cocos).



CILAOS



ND des Neiges



- Dimanche 23 décembre : 10h, Noël des enfants animé par les enfants, suivi d’un repas partage à la cure et d’une louange à la manière des enfants (Cilaos).

- Lundi 24 décembre : 16h30 (Ilet à Cordes et Bras-Sec). 18h, tableau vivant racontant la naissance de Jésus animé par les jeunes, suivi de la messe à 19h animée par les jeunes (Cilaos). 19h (Palmiste Rouge).

- Mardi 25 décembre : 10h (Palmiste Rouge et Cilaos).



SAINT-LEU



ND de la Salette



- Lundi 24 décembre : 19h (centre, Étang, Grand-Fond).

- Samedi 25 décembre : 8h (dans les trois églises). Saint-Louis (centre) - 02 62 26 10 64



SAINT-PAUL



Conversion de Saint-Paul (centre) - 02 62 22 50 4



- Lundi 24 décembre : 17h (L’Étang). 18h (Plateau-Caillou). 19h (centre).

- Mardi 25 décembre : NC (centre). 8h (L’Étang, Plateau-Caillou).



ND de la Paix (Saint-Gilles les Bains)



- Lundi 24 décembre : 18h (Saint-Gilles et la Saline).

- Mardi 25 décembre : 8h (Ermitage), 9h30 Saint-Gilles.



Saint-Amand (Guillaume)



- Lundi 24 décembre : 19h (Bellemène Canot, Guillaume, Bellemène centre).

- Mardi 25 décembre : 7h (Bellemène centre), 9h (Guillaume), 10h30 (Palmistes et Petite France).

- Dimanche 30 décembre : fête de la Sainte Famille, messe à 10h à Bellemène centre.



LE PORT



Sainte-Jeanne d’Arc (centre)



- Confessions (adultes) : Jeudi 20 décembre, 18h.



LA POSSESSION



ND de l’Assomption (centre)



- Confessions (adultes) : Mardi 18 décembre, 18h.



Sainte-Catherine Labouré (Rivière des Galets)



- Confessions (adultes) : Lundi 17 décembre, 18h.

- Lundi 24 décembre : 18h, animation de Noël. 19h, messe de la veillée de Noël.

- Mardi 25 décembre : 8h, messe de la Nativité du Seigneur.



Sainte-Thérèse d’Avila (Sainte-Thérèse)



- Confessions (adultes) : Mercredi 19 décembre, 18h.

- Lundi 24 décembre : 16h, messe de la veillée de Noël (Dos d’Âne). 19h, messe de la veillée de Noël (Sainte-Thérèse).

- Mardi 25 décembre : 8h, messe de la Nativité du Seigneur (Sainte-Thérèse). 10h, Messe de la Nativité du Seigneur.