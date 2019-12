Le programme du 20 Désamb au Débarcadère dévoilé

Le 12/12/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 265

Paré pa paré pou kraz maloya le 20 Désamb ? Vous avez intérêt à être prêt pour célébrer la fête de la liberté sur la Place du Débarcadère le vendredi 20 décembre 2019.



Saint-Paul i oubli pas. Comme l’illustre le programme des festivités prévues de 10 heures à 23h30. Percussion, maloya, kours goni, riz sofé, maloya dan somin jusqu’à tard dans la nuit, fanfare, moringue, déambulation, Festifood, exposition Maronages, ateliers d’écriture… Le programme publié ci-dessous s’annonce colossal.



Comme vous le constatez en lisant la liste des sites retenus, les animations vont se concentrer partout dans la ville de Saint-Paul. Sur la Place du Débarcadère, à l’espace culturel Sudel-Fuma et à la médiathèque du front de mer, Leconte-de-Lisle.Ce 20 décembre constitue évidemment une date historique pour toute La Réunion. Notamment à l’occasion des 170 ans de la commémoration de l’abolition de l’esclavage.Festivités, transmission, mise en lumière de notre patrimoine et de notre histoire : voici les principales valeurs véhiculées par la célébration du 20 désamb. Saint-Paul i oubli pa ses valeurs et ses traditions !En attendant ce grand final du 20 décembre 2019, ti lamp, ti lamp, la commune saint-pauloise monte en puissance. Avec des manifestations organisées par les associations dans les quartiers, du 19 au 22 décembre.Ces événements constituent le second temps fort de la célébration du 20 décembre, après les Kabar Laparol lancés depuis le 15 novembre dernier. Retrouvez-ci dessous le programme complet de ces multiples rendez-vous prévus pendant quatre jours.