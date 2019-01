Le quartier de l’Étang à la fête

Le 18/01/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 58

L’Étang en fête. Voici le nom de la deuxième édition de la manifestation organisée le samedi 19 janvier 2019 à côté du collège Antoine-Soubou. Rendez-vous dès 8h30.L’association organisatrice Un Pas en avant propose Ze’Olympiade de 9 heures à 12 heures. Suivront un radio crochet, une scène libre, l’élection de Miss Mamie et la remise des récompenses.Les concerts débuteront à 19 heures. Yoann, Black T, Emmanuelle Ivara, PLL, Cliff Azor, Mederice et Aubin monteront ensuite sur scène.Pour tous renseignements, rendez-vous sur la page Facebook AUPA 974 , aupa974@gmail.com et le 06 92 71 54 86.Vous trouver aussi sur place des stands de vente de boissons et des sandwiches.