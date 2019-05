Le ramadan débutera ce lundi

3. ÉMERAUDE 974 le 05/05/2019 12:58



Priver son corps, son organisme, priver son esprit (le flageller), couper le lien avec cet esprit des plaisirs et des passions malsains qui bien souvent rend malade, rabaisse, emprisonne, entraîne dans l’abîme, tue, plutôt que d' ÉLEVER dans LE BIEN (le ciel). Si par l'aide de la religion, de la foi, jeûner me permet de me libérer d'un ou des mauvais esprits qui habitent en moi, chez moi et autour de moi, me permet de les bannir de ma vie pour un bel esprit nouveau, un ou des esprits de lumière, JE RESPECTE LE JEUNE QUEL QUE SOIT SONT CONTEXTE RELIGIEUX. BON RAMADAN A TOUS.