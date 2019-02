Le rapport de la CRC met le Sidelec sous haute tension

Le 16/02/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 1266

Le dernier rapport de la chambre régionale des comptes (CRC) sur la gestion du Sidelec a révélé que La Réunion est victime de trois fois plus de coupures de courant que la métropole. Il est impossible d'obtenir une vision globale sur les besoins en électrifcation des Réunionnais.



"Selon la CRC, il y a beaucoup à redire sur la qualité du service rendu à tous les consommateurs. 'Alors que les dépenses d'électrifcation rurale bénéficient de financements conséquents, le réseau de distribution réunionnais reste vulnérable'", souligne le JIR.



Alors que les besoins des consommateurs sont réels, le Sidelec ne prend que très peu d'initiatives. La CRC dévoile également que le Sidelec serait trop négligent quant aux obligations contractuelles qui le lie au géant national EDF.



Un salaire XXL



Mais ce rapport confie également que le directeur Maurice Gironcel aurait un salaire surpayé. De plus, malgré une forte rémunération et un haut niveau de responsabilité, le président peut cumuler un autre poste de direction.



Créé en 2000 et ayant pour but de redistribuer l'électricité d'EDF, le Sidelec est au coeur de nombreuses critiques depuis 2014. La CRC n'hésite pas, quant à elle, à parler de 'désordres comptables'.



Il y aurait donc un sérieux manque de contrôle. Au-delà d'un manque de structure, la CRC pointe du doigt également des dépenses (trop) importantes concernant le personnel ou encore les infrastructures du Sidelec.



Le conseil syndical se réunit mardi et l'ambiance promet d'être extrêmement palpable. Les révélations du rapport vont éveiller une vive colère chez de nombreux élus.