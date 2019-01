Le recours des 7 pêcheurs sri-lankais rejeté

Le 03/01/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 1190

Hier, les derniers arrivants sri-lankais étaient entendus au tribunal administratif, où le juge a finalement rejeté le recours formulé par leurs avocats pour contester le refus de leur demande d'asile. Ils devraient donc être rapatriés prochainement vers leur pays d'origine, comme l'explique la presse écrite.



Après leur arrivée à La Réunion le 26 décembre dernier, les sept pêcheurs sri-lankais ont vu leur demande d'asile refusée par l'OFPRA (Office français de protection et des réfugiés et apatrides).



Les avocats dénoncent pour leur part une "violation du principe de confidentialité" : les sept pêcheurs ont été mis en relation avec l'ambassade sri-lankaise lors d'un entretien via skype, alors qu'ils se disent persécutés par ces mêmes autorités. Les Sri-lankais ont d'ailleurs appris que leurs familles restées au Sri-Lanka auraient reçu la visite de la police suite à ces entretiens.



Ces visioconférences avec l'ambassade auraient servi à identifier ces pêcheurs arrivés sur le territoire sans papiers d'identité explique la préfecture.



Le maintien en zone d'attente des 7 Sri-Lankais a par ailleurs été prolongé pour huit jours.