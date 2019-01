Le repas de famille a dégénéré : Un coup de couteau planté dans l'oreille de son cousin

Le 04/01/2019

La famille s’est retrouvée pour tuer un cochon mais la préparation du repas a dégénéré le 19 mai dernier à St-Leu. Jean Mickael A a porté des coups de couteau à son cousin jusqu’à ce que l’arme reste coincée dans l’oreille de la victime, relate le JIR. Une intervention chirurgicale a été nécessaire pour retirer l’arme de l’orifice. 90 jours d’ITT ont été prononcés.



En cause, un passif entre les deux hommes au sujet de l’agressivité du prévenu et une affaire d’agression sexuelle sur une jeune fille de la famille. Souffrant de troubles psychologiques, Jean Mickael A a exprimé hier à la barre du tribunal correctionnel de St-Pierre des regrets mais n’expliquait toujours pas son comportement.



Les expertises psychiatriques ont conclu à l’absence d’altération du discernement. Placé en détention, l’homme a tenté à plusieurs reprises de se donner la mort en ingérant de l’eau de Javel. Il a été condamné à 3 ans de prison dont 18 mois avec sursis et une mise à l’épreuve de 3 ans. La justice lui a également signifié une obligation de soins.