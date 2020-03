Le réseau Car Jaune passe en horaires "vacances", la vente de tickets à bord suspendue

Le 17/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 209

Le réseau Car Jaune fonctionnera en horaires vacances scolaires à partir du 18 mars 2020 et ce, jusqu’à nouvel ordre. Le communiqué :

Dans le cadre du plan de continuité des services mis en place suite à l’épidémie du COVID-19 et, en accord avec les instructions gouvernementales visant à limiter les déplacements individuels, le réseau Car Jaune fonctionnera en horaires vacances scolaires à partir du 18 mars 2020 et ce, jusqu’à nouvel ordre.



Nous encourageons toute personne, afin de se protéger, à respecter les "gestes barrières".



Dans ce cadre, pour permettre à notre personnel d’assurer la pérennité de leur mission de service public, la vente de tickets à bord des véhicules est suspendue de manière provisoire.



Nous invitons donc les voyageurs à :



Télécharger l’application M-Ticket Car Jaune pour acheter des M-Tickets avec leur smartphone ;

Recharger leur carte yPass sur la E-Boutique accessible via le site internet carjaune.re ou l’application Car Jaune ;

Se rendre aux points Info/Vente du réseau.



Il est rappelé que les transports en commun sont susceptibles de faire l’objet de contrôle par les forces de l’ordre, les clients auront alors à justifier de la nécessité de leur déplacement (Attestation disponible sur le site du Ministère de l’Intérieur).



Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l’évolution de la situation.