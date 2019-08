Le retour de Geekali, une deuxième édition réussie

Le 12/08/2019 | Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com | Lu 286

Petits et grands se sont retrouvés ce week-end pour la deuxième édition du Geekali qui s'est déroulée sur 2 jours à la Nordev à Saint-Denis. L'occasion pour certains de se mettre dans la peau de leur personnage favori issu de la culture geek ou de la pop culture. Plusieurs ont également participé aux différents tournois de jeux de plateaux et de cartes, ainsi qu'à plusieurs ateliers, origami, danse etc... mis à leur disposition. Cela a permis aux geeks de tous horizons de satisfaire leur curiosité et de découvrir de nouvelles choses.