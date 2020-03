Le risque d'averses orageuses persiste cet après-midi et la nuit prochaine

➡️ En seconde partie de nuit une bande active a commencé à touché l'Est et le Nord de l'île. Des précipitations modérées à soutenues et localement orageuses ont été observées ce matin sur la moitié Est de l'île avec comme prévu des périodes d'accalmie.Des orages ont été relevés à la Plaine des Palmistes, sur le Sud Sauvage et au volcan.➡️ Ce temps instable avec un risque orageux persistera cet après-midi . La nuit prochaine l'Est et le Nord apparaissent les plus exposés.Sur la moitié Ouest le risque pluvieux est nettement plus faible.➡️ Nous ferons un nouveau point au plus tard ce soir vers 19h.➡️