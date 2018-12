Le risque d’infarctus augmente davantage au réveillon de Noël

Plus gras, plus sucrés et alcoolisés, les repas de fin d’année riment souvent avec excès. Selon une étude suédoise, le risque d’infarctus du myocarde augmente davantage au réveillon de Noël. A 22h, un pic de 37% par rapport à la normale est même atteint, rapporte le Figaro.



L’étude publiée dans le Bristish medical journal relève une hausse de ce risque pendant les fêtes de fin d’année de 15% et cette probabilité augmente de 20 % pour la Saint-Sylvestre.



Les personnes de plus de 75 ans, souffrant du diabète, ou ayant des problèmes cardiaques sont les plus à risque. Une étude réalisée entre 1998 et 2013, sur 283 000 personnes comptabilisant les victimes d’infarctus hospitalisées mais qui ne prend pas en compte celles décédées à domicile. L’excès d’alcool et de nourriture est mis en avant par les chercheurs mais sans parvenir à déceler les causes précises de cette forte augmentation d’infarctus à Noël.