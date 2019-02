Le risque de formation d'une tempête tropicale devient modéré à partir de samedi

Le 26/02/2019 | Par A.D | Lu 771

Au cours des 5 prochains jours, le risque de formation d'une tempête tropicale modérée devient modéré ( 30% à 60% de probabilité) au Sud-Est de Diego-Garcia à partir de Samedi et devient faible ( 10% à 30% de probabilité) à l'Est d'Agalega à partir de Samedi, indique Météo France dans son dernier bulletin ZCIT (suivi quotidien sur l'activité cyclonique et les conditions météorologiques tropicales sur le Sud-Ouest de l'océan Indien).



Une large zone dépressionnaire est actuellement présente, au sein de laquelle des phénomènes pourraient évoluer en systèmes tropicaux à partir du week-end prochain.



"Les systèmes de prévision déterministe et de prévision d'ensemble sont globalement en accord avec ce scénario, avec toutefois une dispersion d'un réseau à l'autre, qui tend à se réduire", indique Météo France.



Concernant la zone suspecte au Sud-Ouest de Diego Garcia : Les conditions ne sont pas encore favorables à la formation d'un système. "Cette circulation va se déplacer vers l'Est en présentant un risque faible de cyclogenèse au cours des 5 prochains jours à l'Est de Agalega", précise Météo France.



Concernant la zone suspecte à l'Est de Diego-Garcia, la circulation est encore mal définie mais les données indiquent un environnement "moins cisaillé dans cette zone" et donc plus "favorable au maintien d'un embryon de circulation dépressionnaire". "Dans ces conditions, les modèles déterministes et les prévisions d'ensemble sont en bon accord sur le maintien et le développement de cette circulation à échéance de 4 à 5 jours. Le risque de cyclogenèse associé à cette zone devient modéré à partir de Samedi au Sud-Est de Diego-Garcia", est-il indiqué.