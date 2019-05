Le sélectionneur de l'équipe réunionnaise de football arrêté comme un vulgaire trafiquant de drogue à Rodrigues

3. Christian97441 le 16/05/2019 16:15



Les médecins prescrivent souvent du Temesta en cas de problèmes de sommeil. Son utilisation est en principe ponctuelle (quelques semaines) car il a, entre autres, un fort effet addictif. L'article indique que Jean Pierre Bade n'avait pas de prescription médicale avec lui, cela ne veut pas dire qu'il n'en a jamais eu pour obtenir ce médicament par ailleurs pas spécialement efficace (mais existe-t-il des hypnotiques miracles et totalement anodins? cela se saurait et soulagerait des millions de personnes). Jean Pierre Bade n'a fait aucun mal et la seule chose qui peut lui être reprochée c'est de ne pas avoir produit d'ordonnance.