Le sélectionneur réunionnais de football arrêté avec des psychotropes à l'aéroport de Rodrigues

faut arrêter cousin, il n'a même plus le droit de se soigner !!!

Ce sont des anti deprime et franchement 21 comprimés c’est pas du trafic.

21 cachets d’antidépresseurs .....on est pas sur un junkie ou un trafiquant d'artane !!

médicament contre l'anxiété. 21 comprimés. Y a pas de quoi fouetter un chat. je me demande si je vais aller à Maurice puisque je suis en traitement.

C'est interdit a Maurice ....point barre, il prend des cachetons sans ordonnance lui , mon toubib ne me fil pas des antidépresseur comme ca .Faut arrêter les connerie là .

POST 6. Cela peu arriver d'oublier d'emmener son ordonnance quand ou voyage de plus si on est déjà déprimé (pas la tête en place quoi). Pour ce pays, 21 cachetons pour la déprime tu deviens un trafican. Grave, grave et risqué pour les touristes.

Il voulait juste faire du BUZ avec une personnalité connue de la réunion afin de jouer sur le pshy des jouer Réunionnais de foot dans le cadre du futur jeu des ïles....

Compris les gars...