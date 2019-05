Le sénateur Victorin Lurel accuse le gouvernement de faire "180 millions d'économies sur le dos des Outre-mer"

Le 21/05/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 445

Dans un communiqué de presse, Victorin Lurel, sénateur PS guadeloupéen et ancien ministre des Outre-mer, déclare ouvertement :"insidieusement le gouvernement fait 180 millions d'euros d'économies sur le dos des Outre-mer", rapporte Outremers360.



Chaque année, l'Etat rend compte de son exécution budgétaire, et pour 2018, c'est du jamais vu. "Près de 10% des sommes octroyées aux Outre-mer n'ont pas été dépensées."



Alors que le budget des Outre-mer avait déjà été très largement affaibli en 2017, le constat est tel que "le gouvernement fait de surcroît des économies sur le dos des Ultramarins."



A cela, le gouvernement se justifie en déclarant que "cette difficulté, inédite, est un indicateur de l'incapacité de certaines collectivités à assurer leur part de co-financement". L'Etat se décharge donc de toute responsabilité, or "nul n'ignore que les collectivités sont en première ligne pour la mise à disposition des terrains, pour la garantie des prêts et la recapitalisation des opérateurs du logement social."



Victorin Lurel se pose donc la question, à savoir si les collectivités sont devenues subitement incompétentes ou si l'Etat use de tous les artifices pour bloquer le financement des dossiers... Même s'il pencherait davantage pour la seconde réponse et ainsi mieux accompagner les collectivités.



Il conclut en déclarant "l'échec est donc patent et ce sont les Ultramarins qui en pâtissent".