Le site Band Cochon fait le triste bilan de la semaine: Des ordures déposées à tout-va

Le 02/02/2020 | Par B.A | Lu 337

Le désormais célèbre site https://www.bandcochon.re/ publie le bilan des trouvailles de ses contributeurs pour la semaine du 25 janvier au 2 février, et il est assez parlant. Pas moins de 49 sites de dépôts sauvages d'ordures ont été photographiés cette semaine, sur toute l'île. Le Tampon est particulièrement photographié par les contributeurs du site, lequel site appelle les Réunionnais du Nord à participer davantage à la traque aux dépôts sauvages et à les poster sur le site Band Cochon, via l'application du même nom.





Liste des communes impactées par la traque cette semaine

Le Tampon: 27

Saint-Denis: 6

Saint-Pierre: 6

Saint-Paul: 5

Saint-Leu: 3

La Possession: 2

Total: 49