Le street art réunionnais s'expose à Miami, avec énormément de succès

Le 13/12/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 136

C'est l'histoire de deux avocats d'affaires, Marie Nicolas et Alexandre Alquier, et d'une conseillère en gestion de patrimoine, Karine Bertil, passionnés d'art contemporain, et notamment de street art.



Un jour, l'idée leur est venue de créer l'ARPAC, l'Association réunionnaise de promotion de l'art contemporain, afin d'aider tous les talents dont regorge notre ile afin de les faire connaitre au-delà de nos frontières.



Une bonne fée à mis sur leur chemin Jules Perreau, le directeur régional de Corsair à La Réunion, qui a décidé de leur donner un coup de main.



Et c'est ainsi que sans aucune subvention publique, avec uniquement l'aide de quelques entreprises privées, une dizaine d'artistes réunionnais a pris l'avion de Corsair pour aller exposer à Miami du 4 au 8 décembres derniers, devant 40.000 visiteurs.



Le bilan est plus que satisfaisant puisque trois toiles ont été vendues à cette occasion, bien plus par exemple que la plus célèbre galerie de Miami dont le stand jouxtait celui de La Réunion !



Forts de ce succès, nos quatre compères ont bien l'intention de renouveler l'expérience l'année prochaine avec d'autres destinations au programme, comme par exemple New York ou Montréal, comme par hasard des destinations également desservies par Corsair.



Hier soir, à l'occasion d'une conférence de presse suivie d'un cocktail dans le magnifique domaine des Palmiers à Cambaie, les artistes présents ont pu exposer leurs oeuvres et faire une démonstration de leur talent en réalisant en direct une oeuvre, en 30 minutes.



Du pur bonheur...