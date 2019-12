Le talent Péi

Le 13/12/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 177

Marcelino Méduse a récemment écrit et mis en scène la pièce de théâtre « Gabriel|le », produite par la compagnie Aberash, créée et co-produite par les Bambous et la Cité des Arts. Suite à sa participation au dispositif « Talent la Kour », il travaille actuellement sur un projet de court-métrage de fiction intitulé « Ou pé pa maziné ». Ancien élève du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR), le jeune homme partage avec nous son parcours.



CONTACT

Après une première expérience de théâtre en option art dramatique en classe de seconde au lycée Antoine Roussin, ma curiosité a été attisée. Aussi, je me suis inscrit au CRR de Saint-Pierre en classe théâtre. J’avais 15 ans.Cette expérience m’a ouvert un champ des possibles dont je n’en étais pas encore conscient à l’époque. Faire du théâtre mon métier, n’était pas envisageable. C’est grâce aux rencontres, aux stages, aux master classes que j’ai pu rencontrer d’autres artistes et me dire que « c’est possible ». C’est donc au fur à mesure que les cours hebdomadaires sont devenus pour moi un endroit de ressource et d’acquisition de compétences dans l’optique d’en faire mon métier.Les stages, notamment ceux avec Barbara Robert, Nicolas Givran et Cyril Cottinaud.Et aussi les rencontres que nous avons pu faire avec les anciens élèves du CRR. Je me souviens d’ailleurs d’une rencontre très forte avec Vincent Fontano avec qui nous avons échangé sur son parcours et son cheminement d’artiste réunionnais.Au début de mon parcours se posait la question de la légitimité de mon inscription au CRR et puis celle de mon engagement professionnel. Je dirai donc : « Lé pou nou osi. ». Nous avons le droit de prendre cette place d’expression, de création et de rêve. Que ces métiers sont aussi les nôtres, et que nous avons une absolue nécessité à avoir des poétesses et des poètes comme de véritables porteuses et porteurs de paroles poétiques.➜ CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL (CRR)Tél. 02 62 90 44 73Tél. 02 62 35 14 01Tél. 02 62 50 42 72Tél. 02 62 22 56 67