Le temps calme et ensoleillé se maintient ce weekend mais attention à la houle

Le 16/08/2019

La houle se renforce Samedi et Dimanche sur les côtes Sud et Ouest.

REUNION

Bonjour toutes et tous!

L'hiver austral se conjugue toujours avec soleil et douceur.

TENDANCES POUR CET APRES MIDI ET POUR LES 17 ET 18 AOUT A LA REUNION:

Vendredi après midi

Nuit de Vendredi à Samedi

Samedi 17 Août:

3:

Dimanche 18 Août:

2019 AOUT 16 11h25Simulation de la houle de Sud Sud-Ouest touchant les côtes Sud et Sud-Ouest Dimanche.Des vagues de 4m voire même un peu plus sont attendues.L'ensoleillement est encore presque maximal à la mi journée.Des nuages se sont développés sur les pentes du Nord-Ouest et de l'Ouest ainsi de façon plus isolée dans les hauts du Sud-Ouest et sur les flancs du volcan.Les nuages sont peu développés.Ils peuvent se faire un chemin jusque la côte sur le Nord-Ouest en cours d'après midi mais ils restent inactifs.Les ardeurs du soleil ont fait grimper le thermomètre dans les hauts au dessus des normales de saison.Le vent souffle en rafales modérées jusqu'à 50km/h sur le Nord-Est et le Sud-Ouest de l'île. Dans la région de Sainte Rose la vitesse peut atteindre voire dépasser 60km/h.La haute mer est houleuse et au déferlement sur les côtes Ouest et Sud où les vagues atteignent 2m50.nuit calme avec un ciel le plus souvent dégagé.Les températures baissent rapidement dans les hauts au coucher du soleil.Les minimales absolues peuvent descendre en dessous de 5° au Maïdo, volcan, Cilaos ou Bourg Murât.Sur la côte elles voyagent entre 16 et 20°.La houle sur les côtes Ouest et Sud se renforce avec des vagues moyennes proches de 3m en fin de nuit.soleil et douceur notamment dans les hauts après le petit matin très frais.On observe un vent faible un peu plus sensible sur le Nord et dans la région de Saint Joseph.La couverture nuageuse péi se concentre sur les pentes de l'Ouest et du Sud l'après midi mais les averses restent une denrée rare.La houle est bien présente sur les côtes Sud-Ouest et Sud avec des vagues dépassant 3m.le temps sec se maintient.La houle touche les côtes de la moitié Sud avec des vagues qui peuvent atteindre voire dépasser 4m.L'alizé reste très discret.Sur ce permettez moi de vous souhaiter une excellente fin de semaine.Cheers,Patrick Hoareau.