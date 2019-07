Le temps devient plus humide sur la moitié Est en fin de journée

REUNION

Bonjour toutes et tous!

REMARQUES GENERALES:

1:

relève 4.4° à 1790m(TBassins) .

la nuit

Ce matin

Cet après-midi

3:

le vent assez faible est établi à l'Est Sud-Est

.

La haute mer est houleuse .

Température du lagon autour de 24.5°.

4:

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:

SAINT DENIS:

LE PORT :

SAINT GILLES:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 JUILLET 06 05h50Graphique: une faible ligne d'instabilité devrait apporter un peu d'humidité sur les régions Est et Nord de la REUNION ce soir et la nuit prochaine. Arome. METEO FRANCEa été moins fraîche que prévu( nuages élevés défilant dans le ciel) mais a été majoritairement sèche comme anticipé en dehors de quelques gouttes isolées comme à Salazie ou à la Plaine des Cafres.l'impression de beau temps n'est pas réellement altérée par les bancs de nuages élevés qui sont encore présents dans le ciel réunionnais. Des nuages sont aussi accrochés au pentes du volcan. Mais les sommets de l'île sont dégagés.les nuages développés sur les pentes ont tendance à déborder sur le littoral Sud-Ouest. Quelques averses localisées sont attendues.s'approche des côtes Nord-Est et touche l'île en fin d'après midi et en soirée apportant des averses passagères plus fréquentes vers Sainte Rose/Saint Philippe et sur la région du volcan.La région de Saint Benoît à Saint Denis est aussi temporairement exposée notamment au cours de la nuit de Samedi à Dimanche.On n'attend pas de cumuls importants juste un temps plus humide.La moitié Sud-Ouest de l'île est à l'abri.Maximum de 27° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 26/27° CelsiusMaximum de 15/16° CelsiusMaximum de 16° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 20° CelsiusMaximum de 22° CelsiusMaximum de 21° CelsiusSur ce je vous souhaite un excellent début de weekend!Patrick Hoareau.