Le temps devient plus humide

Le 12/11/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 491

REUNION

TEMPERATURES MAXIMALES SOUS ABRI ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU MERCREDI 13 DANS LES STATIONS DE

METEO FRANCE

ET DE

METEOR OI

SAINT DENIS:

LE PORT :

GRAND FOND:

SALINE:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 NOVEMBRE 12 17h55mercredi en début d'après-midi les averses sont probablement nombreuses dans les hauts du Nord et de l'Est avec des débordements localement sur le littoral en cours d'après-midi. Aome.MCIEL.METEO FRANCEDes bandes pluvieuses évoluent actuellement au large au Nord de l'île.Elles sont susceptibles d'apporter des averses sur le Nord et l'Est de l'île durant la nuit. Quelques nuages un peu plus actifs peuvent tutoyer le littoral et lâcher quelques pluies parfois modérées.Ailleurs le ciel se dégage en grande partie.La fraîcheur des hauts n'a rien de remarquable.Quelques averses résiduelles peuvent encore mouiller les côtes Nord et Est tôt jeudi matin.Mais le soleil affirme sa présence sur la quasi-totalité de l'île. Toutefois son hégémonie est éphémère.Après 9heures les nuages bourgeonnent sur les pentes et avant midi des averses se déclenchent dans les hauts.Averses qui se multiplient en début d'après-midi notamment dans les hauts du Nord et de l'Est.Un temps clément fait de la résistance sur les côtes Ouest et Sud.En revanche les averses ont de bonnes chances de mouiller la côte entre Sainte Rose et Saint Benoît et plus ponctuellement les rivages Nord et Nord-Est.s'établit au secteur Est . Il se manifeste modérément en priorité vers Saint Pierre et remonte jusque Saint Leu.rentre sur les côtes Ouest et Sud. La hauteur moyenne maximale est comprise entre 1m50 et 2m.Température du lagon: proche de 26°.05h31 le 13.18h33 le 13.1012.0 hectoPascals.Maximum de 28° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 30/31° CelsiusMaximum de 30/31° CelsiusMaximum de 30° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 21° CelsiusMaximum de 20° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 23/24° CelsiusLes nuages sont nombreux sur l'île dès le début de la matinée.Un temps humide affecte la moitié Est de l'île , les plaines, Salazie et le volcan.En journée la majorité de l'intérieur se trouve exposée au temps pluvieux. Les débordements sur les zones littorales sont fréquents.Le quart Sud-Ouest de l'île bénéficie d'un temps plus clément.L'alizé rythme la journée sur les faces Nord-Est et Sud-Ouest de l'île en proposant des rafales qui flashent à 60km/h.La mer est agitée là où le vent est présent.