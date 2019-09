Le temps devient plus sec jeudi et vendredi avec des nuits fraîches

Le 18/09/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 93

REUNION

PREVISIONS POUR LA NUIT DU MERCREDI 18 AU JEUDI 19:



La masse d'air s'assèche. Des nuages longent les côtes Sud-Est et peuvent mouiller par places.



Mais le ciel est peu nuageux sur une large portion de l'île.



La nuit est assez fraîche dans les hauts.



Le vent faiblit en cours de nuit.



Mer agitée sur les côtes Sud.



PREVISIONS POUR LE JEUDI 19 :



La matinée est ensoleillée malgré des entrées maritimes possibles sur le quart Sud-Est.



Le thermomètre reprend des couleurs tropicales après le petit matin bien frisquet notamment dans les hauts.



La couverture péi prend possession de l'intérieur et des pentes en fin de matinée. Mais son épaisseur reste modeste.



L'après midi les nuages se fraient un chemin localement jusqu'au littoral Nord. Quelques averses se déclenchent localement sur les pentes et de façon isolée sur le littoral.



Un risque d'averses temporaires persiste pour la région du Sud Sauvage.



Les sommets émergent le plus souvent de la couche nuageuse même si le Maïdo peut être temporairement accroché en fin de matinée et en début d'après midi.



Vent modéré venant du Sud et perceptible surtout sur les littoraux Ouest et Est.



Mer agitée au vent et sur les côtes Sud avec la présence de la petite houle de Sud au déferlement.



Températures proches de la normale. On peut attendre des maximales sous abri de 28° sur l'Ouest et le Nord-Ouest et entre 24 et 26/27° du Sud-Est au Nord en passant par l'Est.



Les cirques prétendent à au moins 20° alors que le volcan et le Maïdo afficheront des valeurs proches de 15°.



Tendances pour le vendredi 20:



sec et ensoleillé le matin. Couverture nuageuse péi plutôt modeste l'après midi.



Alizé de Sud-Est modéré avec rafales de 50 à 60km/h principalement sur le Sud-Ouest et le Nord-Est.



Les températures maximales sont en hausse et peuvent approcher 30° localement dans l'Ouest.

2019 SEPTEMBRE 18 16h30Photo satellite: