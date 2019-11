Le temps devrait devenir plus humide et plus instable mercredi et jeudi

Le 12/11/2019 | Par PATRICK HOAREAU

REUNION

2019 NOVEMBRE 12 07h55beaucoup plus de nuages dans notre voisinage mais le temps est encore clément ce mardi.Ce matin les nuages restent bien au large et le soleil n'est pas contrarié.Le mercure entame sa remontée qui s'accélère après 8h. Les maximales sous abri restent du même ordre que celles de la veille. Voir détails ci-dessous.Dans le courant de la matinée la couverture nuageuse péi prend forme sur les pentes et gagne les reliefs à la mi-journée.A la mi-journée le blanc et le gris dominent nettement plus sur la moitié Est de l'île. Le soleil donne toujours sur l'Ouest.Des averses isolées peuvent se produire dans les hauts l'après-midi.Le littoral Sud-Est est la cible des avancées nuageuses en début d'après-midi.Les éclaircies résistent encore dans Mafate et Cilaos et sur le littoral Ouest et Nord mais le ciel peut finir par s'assombrir temporairement entre 14 et 17h.est toujours timide. Les brises s'installent en journée et peuvent s'accélérer localement .est peu agitée en général. Les filets de protection autorisant la baignade sont installés aux Roches Noires.On note malgré tout une petite houle(1m50) de Sud-Ouest au déferlement sur les côtes Ouest et Sud.Température du lagon: proche de 26°.05h32 le 13.18h33 le 12.1013.4 hectoPascals.Maximum de 29° CelsiusMaximum de 29/30° CelsiusMaximum de 30/31° CelsiusMaximum de 30/31° CelsiusMaximum de 30° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 21° CelsiusMaximum de 18/19° CelsiusMaximum de 21/22° CelsiusMaximum de 21/22° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 23/24° CelsiusVers minuit le ciel réunionnais s'est dégagé avec le bel éclairage lunaire en prime.Des paquets nuageux transitent en mer au large des côtes Nord et Est mais devraient a priori rester à distance.La fraîcheur des hauts n'a rien de remarquable.Le bleu du début de matinée vire rapidement au blanc puis au gris dans les hauts.Des averses se déclenchent en fin de matinée dans les hauts avec une préférence pour ceux de la moitié Nord.Un temps clément fait de la résistance sur les côtes Ouest et Sud. En revanche la couche nuageuse et les averses ont de bonnes chances d'atteindre le littoral entre Saint Denis et Saint Benoît.Le vent orienté au Sud-Est reprend quelques forces et souffle modérément notamment sur les plages de l'Ouest.La houle rentre sur les côtes Ouest et Sud. La hauteur moyenne maximale est de 2m.