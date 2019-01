Le temps devrait devenir progressivement humide et instable Jeudi et Vendredi

Le 16/01/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 60

Averses possibles sur le nord est l'est de la Réunion cette nuit.

2019 Jan 16 17h00 MascareignesJournée estivale et ensoleillée aujourd'hui à la Réunion. A Maurice il a fait chaud mais des averses orageuses ont touché temporairement le nord et l'ouest.Voir publications de la journée sur https://www.meteo974.re/ .Le temps chaud voire lourd va se maintenir sur les deux îles mais il devrait devenir progressivement plus humide et instable ces prochaines 48heures. Cliquez pour la suite. Cheers,Patrick Hoareau.