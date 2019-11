Le temps est encore clément mardi mais est prévu plus humide mercredi et même instable jeudi

Le 11/11/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 367

REUNION

TEMPERATURES MAXIMALES SOUS ABRI ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU MARDI 12 DANS LES STATIONS DE

METEO FRANCE

ET DE

METEOR OI

SAINT DENIS:

LE PORT :

GRAND FOND:

SALINE:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 NOVEMBRE 11 17h45mardi la Réunion se trouve encore dans une zone relativement sèche(simulation de 16heures) mais les cieux devraient devenir progressivement plus généreux mercredi et jeudi. Arome.MCIEL.METEO FRANCEAprès 20heures le ciel est quasiment dégagé sur l'île.Cela peut favoriser encore une petite fraîcheur dans les hauts.Le vent reste faible et la mer peu agitée.Au petit matin des nuages peuvent tutoyer les zones littorales Nord et Est. Mais le beau temps domine sur l'île.Le mercure entame sa remontée qui s'accélère après 8h. Les maximales sous abri restent du même ordre que celles de la veille. Voir détails ci-dessous.Dans le courant de la matinée la couverture nuageuse péi prend forme sur les pentes et gagne les reliefs à la mi-journée.Des averses isolées dans les hauts peuvent se produire.Les littoraux Sud-Est et Sud sont la cible des avancées nuageuses en début d'après-midi.Les éclaircies résistent encore sur les rivages Nord et Ouest mais vers 15 ou 16heures les nuages peuvent finir par l'emporter.est toujours timide. Les brises s'installent en journée et peuvent s'accélérer localement .est peu agitée en général.Température du lagon: proche de 26°.05h32 le 12.18h33 le 12.1013.0 hectoPascals.Maximum de 29° CelsiusMaximum de 29/30° CelsiusMaximum de 30/31° CelsiusMaximum de 30/31° CelsiusMaximum de 30° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 21° CelsiusMaximum de 18/19° CelsiusMaximum de 21/22° CelsiusMaximum de 21/22° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 23/24° CelsiusLe bleu du début de matinée vire rapidement au blanc puis au gris dans les hauts.Des averses se déclenchent en fin de matinée dans les hauts avec une préférence pour ceux de la moitié Nord.Un temps clément fait de la résistance sur les côtes Ouest et Sud. En revanche la couche nuageuse et les averses ont de bonnes chances d'atteindre le littoral entre Saint Denis et Saint Benoît.Le vent orienté au Sud-Est reprend quelques forces et souffle modérément notamment sur les plages de l'Ouest.La houle rentre sur les côtes Ouest et Sud. La hauteur moyenne maximale est de 2m.