Le temps plutôt chaud et assez sec persiste, vent en rafales vers le Port

TEMPERATURES MAXIMALES SOUS ABRI ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU LUNDI 30 DANS LES STATIONS DE

METEO FRANCE

ET DE

METEOR OI

SAINT DENIS:

LE PORT :

GRAND FOND:

SALINE:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 SEPTEMBRE 30 07h30Photo satellite de 7h: Le vent modéré de Nord-Est s'accélère localement surtout sur le Nord-Ouest de la Réunion. Les nuages porteurs d'averses sont peu nombreux dans notre voisinage immédiat. Les averses l'après midi viennent des nuages formés sur les pentes.Quelques nuages peuvent encore très temporairement mouiller les régions comme la Plaine des Palmistes, Salazie ou Saint Benoît tôt ce matin. Mais très vite les éclaircies arrivent.Le ciel est passagèrement plus nuageux vers Sainte Rose.Sur le reste de l'île le soleil est souverain.Le thermomètre est souvent assez généreux pour un mois de Septembre.Il affiche des maximales comprises entre 27 et 29° sur les côtes et même jusqu'à 30° sous abri à Saint Gilles voire 31° à Grand Fond.Les 20° pourraient être atteints au volcan quand ils sont largement dépassés dans les cirques.Comme dimanche le vent agite de façon soutenue les littoraux Nord-Ouest et le Sud-Est. Les rafales peuvent encore dépasser 70km/h vers le Port.Vent faible sur les plages de l'Ouest et du Sud.la couverture nuageuse péi reste inégale dans l'intérieur avec des trouées de ciel dégagé mais peut lâcher quelques averses vers la Plaine des Palmistes et les hauts de Sainte Rose.Le sommet du volcan devrait rester le plus souvent exposé aux rayons du soleil.Le Maïdo connaît une évolution classique: la région est accrochée par les nuages en fin de matinée et tend à retrouver un meilleur point de vue en fin d'après midiEn fin d'après midi des averses sont aussi possibles dans les hauts de l'Ouest Sud-Ouest comme Colimaçons et dans les hauts du Nord.La mer reste agitée dans l'ensemble.Mais elle est reste peu sur les rivages de l'Ouest. Les filets de protection pour la baignade sont en place à Boucan et aux Roches Noires.Température du lagon: entre 24 et 25°.Belles matinées et températures toujours très douces.Plus nuageux de façon classique dans l'intérieur et sur les pentes l'après midi avec quelques averses localisées.Le vent de Nord-Est encore bien perceptible mardi sur le Nord-Ouest et le Sud-Est viendra de l'Est mercredi et sera alors ressenti modérément sur le Nord et le Sud.La mer reste plutôt agitée dans l'ensemble.Maximum de 28/29° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 30/31° CelsiusMaximum de 29/30° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 28/29° CelsiusMaximum de 28/29° CelsiusMaximum de 19° CelsiusMaximum de 17° CelsiusMaximum de 21/22° CelsiusMaximum de 22° CelsiusMaximum de 24/25° CelsiusMaximum de 22/23° Celsius