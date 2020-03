Le temps redevient humide sur la moitié Est

Le 10/03/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 402

Le temps redevient plus humide par l'Est la nuit prochaine et demain matin.

Prévisions pour la nuit du 10 au 11 Mars

Prévisions pour la journée du mercredi 11 Mars

🌡️ Températures prévues

Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI

Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 32 Saint Paul 32 Grand Fond 33 Pointe 3 Bassins 33 Tan Rouge 28 Colimaçons 26 Les Makes 27 Saint-Louis 32 Pierrefonds 31 Saint Philippe 28 Sainte Rose 29 Saint Benoit 30 Saint André 30 Volcan 18 Maïdo 19 Bourg Murât 22 Plaine des Palmistes 23 Cilaos 25 Salazie 23

➡️ Toute la moitié Est de l'île est exposée à des entrées maritimes pluvieuses notamment en seconde partie de nuit.Elles atteignent temporairement le Nord.La zone du volcan reste la plus humide.Sur une large moitié Ouest la nuit est calme .est encore ressenti sur le Sud et le Nord .est agitée à forte sauf sur les côtes Ouest et Nord-Ouest.➡️les passages pluvieux rythment la matinée sur la moitié Est de Saint Jo à Sainte Marie/Saint Denis en passant par Sainte Rose.Le volcan, les plaines, Salazie sont bien exposés.A l'Ouest de cette zone le temps est sensiblement plus clément malgré la présence de bancs nuageux dans les hauts comme au Maïdo.➡️l'humidité recule temporairement sur la moitié Est avant le retour des averses en fin de journée.demeure bien ressenti sur le Nord et le Sud et localement dans les hautsLes brises dominent sur les plages de l'Ouest.est agitée à forte. La houle générée par les alizés approche 3m. Elle est nettement plus calme sur les rivages Ouest .La température du lagon est voisine de 28° à 29°.sont sont plus chaudes sur la moitié Ouest . Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h18 le 11 --18h36 le 11🧳 La pression atmosphérique à 18h00 à Gillot : 1009.3