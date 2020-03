Le temps reste humide avec un risque de précipitations localement soutenues la nuit et l'après-midi

Le 23/03/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 368

Mardi après-midi le risque pluvieux concerne la majorité des hauts et de l'intérieur avec un risque de précipitations soutenues notamment dans la région du volcan et et des hauts de l'Est.

Prévisions pour la nuit du 23 au 24 Mars

Prévisions pour la journée du mardi 24 Mars



🌡️ Températures prévues

Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI

Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 30 Le Port 31 Saint Paul 31 Grand Fond 31/32 Pointe 3 Bassins 31/32 Tan Rouge 26 Colimaçons 24 Les Makes 24 Saint-Louis 30 Pierrefonds 29 Saint Philippe 28 Sainte Rose 28 Saint Benoit 29 Saint André 30 Volcan 21 Maïdo 20 Bourg Murât 22 Plaine des Palmistes 23 Cilaos 26 Salazie 25

➡️ Des nuages actifs transitent au large. Les alizés en charrient plusieurs sur la moitié Est de Saint Jo à Saint Denis. Des averses éparses sont observées. Un risque orageux ne peut être exclu. Des débordements vers le Port et Saint Pierre sont possibles.Sur l'Ouest et le Sud-Ouest les précipitations sont nettement plus ténues.🎏 Des rafales persistent pendant la nuit sur le Sud et le Nord comme dans les régions du volcan et des Plaines.est agitée.sont douces.➡️les passages d'averses intéressent toute la moitié Est avec des débordements sur le Nord et le Sud.Les précipitations les plus fréquentes sont observées dans la région du volcan.Sur la moitié Ouest le temps est nettement plus sec avec même la présence du soleil pendant quelques heures.➡️le gris a étendu son territoire à l'ensemble de l'île. Sur la moitié Est les averses modérées ou localement soutenues comme au volcan ou la Plaine des Palmistes sont toujours au programme.Sur les pentes de l'Ouest quelques grains font leur apparition. Des débordements sur la côte sont possibles notamment sur le Sud et le Sud-Est.orienté à l'Est Sud-Est produit des rafales qui peuvent encore localement flasher à 60km/h sur le Sud et le Nord.reste agitée sauf de la Possession au plages de l'Ouest.La température du lagon est voisine de 28°.sont proches des normales . Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h23 le 24 --18h24 le 24🧳 La pression atmosphérique à 18h00 à Gillot : 1015.4