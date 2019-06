Le traileur Antoine Guillon se lance le défi de battre le record du tour de La Réunion ce samedi

Le 21/06/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 133

Antoine Guillon est l'un des ultra-traileurs les plus connus, notamment fervent participant au Grand Raid, qu'il a pratiqué douze fois. Il a notamment remporté l'édition 2015 ou encore terminé en quatrième position l'an dernier.Originaire de l'Hérault, Antoine aime La Réunion pour ses sentiers rocailleux et techniques. À 48 ans, il se lance le défi de détrôner le record du tour de l'île, ce samedi 22 juin, à partir de 15 heures au Barachois. Ce record est pour l'heure détenu par Jacky Murat, depuis 1997, qui a réalisé le tour de l'île en courant en 21h20.Au-delà de tenter de détrôner Jacky Murat, Antoine se lance également le défi de courir sur du bitume. Ce parcours 100% bitume compte également 212 km et 2000 m +.Pour ceux qui souhaiteraient suivre en direct cette course folle, Antoine Guillon vous donne rendez-vous sur sa page Facebook. Ce traileur, très apprécié des Réunionnais, a établi un tableau (voir ci-dessous), où il mentionne les sections ouvertes, où d'autres coureurs pourront se joindre à lui, et celles où il souhaite courir seul.Bien qu'il est désormais le dernier athlète de sa génération à s'exprimer au plus haut niveau, Antoine confie ne pas avoir peur de se mettre à l'épreuve. Son petit gabarit de 54 kilos devrait jouer en sa faveur sur la durée. Pour l'heure, sous régime lipidique et après avoir consulté son ami ostéopathe, il se dit prêt.