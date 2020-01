Le tramadol, opioïde léger, placé sous surveillance en France

Dès le 15 avril, la durée maximale de prescription de l'antidouleur passera de douze à trois mois, pour lutter contre la dépendance.

C'est l'opioïde le plus prescrit en France, le tramadol fut utilisé contre la douleur par 6,8 millions de Français en 2017. À compter du 15 avril, annonce l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), il ne pourra être prescrit que pour une durée maximale de 3 mois, pour limiter les risques de dépendance et de surdosage.



Les hospitalisations liées au mésusage des opioïdes ont quasi triplé entre 2000 et 2017, et causent environ 200 morts par overdose par an. Néanmoins, le phénomène en France est incomparable avec la crise américaine des opioïdes: aux USA, ils ont causé 218 000 morts en moins de 20 ans. Mais le médicament le plus problématique aux États-Unis est l'oxycodone, un opioïde beaucoup plus puissant que le tramadol, dont la prescription est extrêmement surveillée en France, car classé "stupéfiant" par l'OMS.



La décision de l'ANSM est liée à un phénomène inquiétant: l'usage récréatif des opioïdes par les jeunes. L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies a reçu les premiers signalements de cette nouvelle mode en 2013, et le phénomène prend de l'ampleur chaque année. Les ados mélangent tramadol ou codéïne à des boissons alcoolisées, un cocktail qui peut s'avérer mortel.