Le tribunal administratif accorde le droit d'entrée à un migrant

ça y est l'appel d'air est lancé et cette décision doit déjà être connue des passeurs au Sri-Lanka.....

Ah ! les voies de Dieu (on a bien raison de le dire) sont impénétrables et ses instruments inconscients viennent se jeter dans nos jambes comme des roquets dans un jeu de quilles. — (Louis Pergaud, La Chute, dans Les Rustiques, nouvelles villageoises, 1921) Wikipédia

Les Comoriens et les Mahorais respirent pour un temps, les Réunionnais ont d'autres préoccupations les Sri-Lankais.

10. Dignité le 13/02/2019 12:03



Contrairement à certains je pense qu'un taux de refus supérieur à 90 % est assez dissuasif pour décourager les candidats à l'émigration.

Par contre, avec l'arrivée d'autres bateaux remplis de migrants je pense que les filières se confortent même si les candidats ont peu de chance d'être acceptés sur le sol français.

Ce sont les services administratifs et judiciaires compétents qui risquent d'être saturés toute l'année au détriment des dossiers plus locaux.

Si on veut tarir la source il faut adresser les factures de rapatriement aux autorités skri lankaises par réfaction sur les aides accordées au titre de la coopération.