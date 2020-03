Le tribunal administratif de Guadeloupe ordonne au CHU et à l'ARS de commander de l'hydroxychloroquine et des tests

Le 29/03/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 11963

Est-ce un tournant dans la courte -mais intense- histoire de la crise du coronavirus?



Le président du tribunal administratif de Guadeloupe, statuant en référé, a ordonné hier au CHU de Guadeloupe et à l'ARS de ce département "de passer commande des doses nécessaires au traitement de l'épidémie de Covid-19 par l'hydroxychloroquine et l'azithromycine", comme défini par le Pr Raoult de "l'IHU Méditerranée infection, et de tests de dépistage du Covid-19, le tout en nombre suffisant pour couvrir les besoins présents et à venir de la population de l'archipel guadeloupéen".



Il avait été sollicité par le syndicat UGTG (Union Générale des travailleurs de Guadeloupe), demande à laquelle s'étaient jointes plusieurs personnes, dont Elie Domota, le leader syndicaliste bien connu.



Les requérants avaient notamment mis en avant que "la situation sanitaire du pays exige que soient prises des mesures de test de la population beaucoup plus étendues ainsi que des mesures de diffusion et d'utilisation de traitements à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine"



Une demande avait au préalable été envoyée au CHU de Guadeloupe, qui l'avait rejetée au motif qu'elle était irrecevable, faute d'intérêt à agir des requérants. Selon le CHU, les demandes de commandes de tests ne sont pas fondées car devenues sans object depuis l'intervention du décret 2020-314 du 25 mars 2020".



Il ne s'agit que d'une première étape et on peut s'attendre à ce que l'Etat fasse appel de cette décision, mais c'est une première en France et il sera intéressant de voir si elle ne fera pas tache d'huile.



Déjà à La Réunion, il faudra surveiller si des syndicats locaux vont emboiter le pas à leur homologue guadeloupéen.