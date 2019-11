Le tribunal administratif rejette le recours de Thierry Robert qui souhaite se présenter aux municipales

8. croizet le 18/11/2019 17:42



Je me permets de vous répondre vous qui prenez la plume sous le pseudonyme de JACOBIN.



Tous les efforts sont mis en oeuvre pour défendre mon client et sauf erreur ou omission de ma part, la procédure qui a été diligentée n'avait été envisagée par personne, ce compris Monsieur DUPUY (et sa formation juridique) et ce compris par la rédactrice de la note juridique.



C'est la première fois que l'on demande au Juge Administratif de statuer sur le fait de savoir si une décision du Conseil Constitutionnel viole ou non, les droits fondamentaux d'une personne qu souhaite se présenter aux élections..



Le juge Administratif aurait pu très bien balayer la demande de la main s'il considérait que cette dernière n'avait aucune chance d'aboutir.



Il ne l'a pas fait ce qui implique que nous ayons eu une audience, ce qui est rare dans le cadre d'un référé liberté.



Ensuite, effectivement la décision n'est pas favorable, mais cette procédure n'était que la première, le premier tir.



Il en reste plein d'autres, et oui mes diplômes me permettent d'envisager des procédures que d'autres ne connaissaient même pas, ou alors très peu.



On ne peut gagner à tous les coups et prétendre le contraire ferait de moi un menteur.



Ma réponse à Monsieur DUPUY publié dans ces colonnes, ne concernait que le passage relatif à mes compétences "même pas dignes d'un étudiant de droit de première année".



Le contraire a été démontré puisque de nouveau, Monsieur DUPUY n'avait même pas envisagé la procédure du référé liberté ....



Concernant l'état des finances de mon client, vos propos sont diffamatoires et vous devriez-vous faire attention car l'anonymat ne tient qu'un temps.



Et pour répondre à REVEILLEZ VOUS



le casier judiciaire de Monsieur ROBERT est vierge.



Et enfin pour répondre à MALOYA,



si vous parlez de moi lorsque vous faites une référence à LOUIS DE FUNES ou FERNANDEL c'est que vous avez eu l'opportunité de m'entendre, donc vous étiez présent ou présente au sein du Tribunal Administratif le 14 novembre ? Vous auriez dû venir me voir, je ne mords pas vous savez.



... Il est peut être plus simple pour certain de rester derrière leurs écrans.



J'aime beaucoup les deux artistes que vous mentionnez et en raison de mes origines marseillaises, le fait de ma comparer à Fernandel est un honneur.



Ceci étant dit, je vous donne rendez-vous pour le prochain round.



Bonne soirée.