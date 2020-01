Le triste sort de la violente récidiviste qui frappe son copain

Le 31/01/2020 | Par Soe Hitchon | Lu 468

L’histoire est triste. À la fois pour la victime que l’auteure. Il est rare d’avoir des femmes jugées devant le tribunal correctionnel et encore plus pour violences. Mais c’est le cas de L.G, 35 ans, qui depuis l’âge de 16 ans est très régulièrement incarcérée pour ses accès de violence. La liste est longue : dégradation et violences, rébellion, violences en réunion, violences aggravées, avec arme, évasion, extorsion avec violence…



Et ce vendredi, L.G était jugée pour avoir frappé son compagnon à coups de barre de fer lors d’une dispute le week-end dernier. Hébergée depuis quelques semaines chez lui à Saint-André, la relation était houleuse et plusieurs mains courantes avaient été déposées. Lui, sous curatelle, semblait subir. Si la barre de fer n'a blessé l'homme qu’au genou et lui a valu un jour d’ITT, L.G est donc en récidive.



Devant le tribunal correctionnel, sans avocat à cause de la grève actuelle, elle a préféré demander un délai jusqu’au 6 mars pour préparer sa défense. Mais la trentenaire donnait l’impression que ce n’était qu’un détail. Peu lui importait. Car la prison, elle connaît ça bien. Au moins quand elle y est, elle ne boit pas. "Vous buvez beaucoup et depuis longtemps, c’est bien ça ? demande le président d’audience. – Oui, depuis que j’ai 11 ans." Et quand elle est ivre, elle est violente. Habituée, résignée, blasée, la prévenue parle peu, accepte la décision du tribunal de la placer en détention provisoire jusqu’en mars.