Le trou océan : Ce sont les Dionysiens qui payent !

Le 16/12/2019 | Par Dionysiens en colère | Lu 222

Samedi dernier lors de la nocturne du centre ville du 07 décembre, le parking Océan. Nous nous sommes dit que c’était une bonne nouvelle de la Mairie. Enfin, Ils ont fait un effort pour le mois de décembre.



Mardi à notre grande surprise, le parking océan était de nouveau fermé. Grande déception. Pourquoi la Mairie a fermé ?



Nous avons lu dans la presse que la Mairie ne pouvait pas le faire juridiquement car elle a vendu à un concessionnaire pour le projet.

Ce centre ville doit être développé et digne d’un chef lieu. On peut mettre la faute sur les commerçants mais y a pas que. C’est trop facile. La Mairie doit bouger et doit la développer.



Ce trou Océan fait perdre de l’argent à la Mairie et aux contribuables. La Mairie paierait 1 million d’euro de charges d’intérêts par an depuis 2014 d’après la chambre régionale des comptes.



Donc c’est les dionysiens qui payent au final ce projet catastrophe.



Depuis le départ ce projet fût mal ficelé et mal géré comme la SODIAC d’ailleurs.



Pourquoi ne pas l’ouvrir ?



La Mairie dit que c’est la CDC Habitat (futur propriétaire de la sodiac) qui est le propriétaire mais nous n’avons vu aucune délibération municipale à ce sujet donc c’est la mairie qui est toujours propriétaire.



La vente n’est pas encore faite alors pourquoi mentir et la fermer au mois de décembre sachant qu’on paye pour financer ce trou en plein centre ville.



Ce n’est pas quelques lumières qui vont faire oublier ce projet désastreux.