Le tweet de Macron qui passe mal alors que s'ouvre une concertation sur les Iles Eparses à Madagascar

Le 09/12/2019 | Par Qi Gao | Lu 1816

"Comment exploiter durablement les ressources océaniques sans compromettre l’équilibre de ces écosystèmes ? Une station de recherche sera installée sur les îles Éparses dès l’année prochaine comme je m’y étais engagé et un Programme prioritaire de recherche Océans et climat créé", a annoncé Emmanuel Macron sur son compte twitter le 3 décembre 2019.



Cette déclaration est considérée par les observateurs politiques comme une réponse cinglante de la France aux tentatives malgaches de vouloir récupérer les îles Éparses.



La gestion des Îles Éparses, géographiquement situées autour de la Grande Île de l’océan Indien, est au cœur d’un conflit de souveraineté opposant Madagascar et la France. Le 29 mai 2019, les deux chefs d’Etat, le président malgache Andry Rajoelina et le président français Emmanuel Macron, avaient annoncé la mise en place d'une commission mixte pour régler la question des îles Éparses. Les deux chefs d'Etat s'étaient donné un délai d'un an pour régler la question.



Un consensus devrait être annoncé avant la célébration du jour anniversaire de l'indépendance de Madagascar le 26 juin 2020 mais le chef d'Etat français a quelque peu entamé le pacte de confiance entre les deux pays.



"La bonne formule serait trouvée pour la négociation et la restitution des îles Éparses à Madagascar, donc on aura 1 an pour y arriver !", avait promis Emmanuel Macron ce jour-là à l'Elysée.



Ce tweet présidentiel début décembre est donc vécu à Madagascar comme une atteinte au respect de ce calendrier.



Ce lundi 9 décembre s'ouvre en effet au Centre de conférence internationale d'Ivato une "concertation nationale" sur la question des îles Eparses.



Le Premier ministre malgache, Christian Ntsay, invite ses concitoyens à participer massivement à la concertation nationale sur la gestion des Îles Éparses jusqu'au 11 décembre. Concernant la prochaine rencontre entre les membres de la commission mixte et de l’approche partenariale, Christian Ntsay a affirmé que l’objectif sera de décider entre malgaches de la suite à donner à l’éventuelle gestion de ces îles ou encore des étapes à suivre et décisions à prendre, précise Madagascar Tribune.