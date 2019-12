🌡️ Températures prévues

➡️les nuages se concentrent davantage entre Saint Philippe et Sainte Rose et sur les pentes orientales du volcan. Par places ils lâchent quelques averses.Le reste de Bourbon prend un bain de soleil sans retenue. La courbe des thermomètres grimpe depuis 6 heures ce matin.des développements nuageux apparaissent sur les pentes mais ne sont pas menaçants. Le soleil donne toujours sur le littoral alors que les éclaircies dominent dans le coeur des cirques.➡️la couverture nuageuse péi produit un gris un peu plus prononcé sur les pentes de l'Ouest où quelques averses isolées peuvent arroser quelques jardins.est notre meilleur rempart contre la chaleur. Il produit des rafales de 70km/h vers Saint Pierre( 80km/h hier à Pierrefonds) et autour de 60km/h à Gillot. Des rafales plus modérées sont également notées au volcan.En revanche les brises sont installées sur le Port et la Possession et sur les plages de l'Ouest où la chaleur est décomplexée.est peu agitée sur la zone déventée. Elle est agitée à localement forte sur les rivages exposés au vent.demeurent supérieures aux normales de Décembre.➡️➡️05h36 le 23 --18h57 le 22🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot :