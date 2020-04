🌡️ Températures prévues

➡️la moitié Est approximativement de Saint Jo à Sainte Marie est mouillée par les entrées maritimes. Quelques averses avancent même temporairement vers Saint Denis.Ailleurs le réveil est nettement plus lumineux.les éclaircies se multiplient sur le littoral Est et Nord-Est alors que le ciel reste encombré dans les Plaines ou encore dans la région du volcan. Dans le même temps les nuages commencent à bourgeonner sur les pentes notamment celles de la moitié Ouest.➡️quelques averses se déclenchent dans les hauts de l'Ouest et arrosent encore les pentes du volcan. Le soleil reste souverain sur le littoral Nord et Sud alors que les sommets comme la Fournaise ou le Piton des Neiges en bénéficient aussi.le ciel réunionnais se dégage dans sa majorité. Cela devrait favoriser une baisse relativement rapide des thermomètres annonçant une nuit très agréable voire un peu fraîche.Des entrées maritimes devraient encore taquiner la moitié Est la nuit prochaine accompagnées d'averses mais sans excès.flashe régulièrement à près de 60km/h vers Gillot et Saint Pierre. Chez les sudistes il s'aventure même à des vitesses plus élevées proches de 75 voire 80km/h près de l'aéroport.En revanche les régions Ouest et Nord-Ouest sont déventées.est bien remuée par les alizés et est souvent forte au vent.La température du lagon est voisine de 28° .sont proches des normales étant plus chaudes sur le Nord-Ouest et l'Ouest. Voir détails ci-dessous.➡️➡️ Calendrier lunaire Avril 2020 ➡️06h29 le 16 --18h06 le 15🧳 La pression atmosphérique à 06h00 à Gillot : 1018.1