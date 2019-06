Le vent secoue et peut atteindre 90km/h en rafales aujourd'hui, la mer grossit

Le 10/06/2019

La région allant de Boucan à la Possession est abritée du vent fort.

REUNION

Bonjour la Réunion!

la REUNION

REMARQUES GENERALES:

1:

après la journée calme de Dimanche le vent va faire un retour remarquable aujourd'hui.

Les rafales sont fortes et peuvent dépasser 80km/h sur les côtes et 60km/h au volcan

La haute mer est houleuse et grossit cet après midi pour devenir localement très forte au large des côtes sud-est.

Les sorties en mer sont vivement déconseillés.

Mardi les éclaircies sont plus larges sur l'île. Cependant le vent reste fort et la haute mer particulièrement houleuse.

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:

peu de soleil aujourd'hui.

Fortes rafales et temps humide se conjuguent pour renforcer l'impression de fraîcheur sur le quart sud-est en particulier.

SAINT DENIS:

LE PORT :

SAINT GILLES:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 JUIN 10 06H30carte: simulation du modèle Arome cet après midi. Il montre de fortes rafales au large de. En interprétant l'analyse on peut ajuster et anticiper les plus fortes rafales entre Pierrefonds et l'Etang Salé , vers la Saline, entre Saint André et Gillot et vers Sainte Rose. METEO FRANCE. Dans la journée il s'installe entre Saint André et Gillot et entre Saint Pierre et l'Etang Salé puis remonte sur les plages de l'ouest.Température du lagon: autour de 26° celsius2: le ciel est le plus souvent gris ce matin encombré par de nombreux nuages de moyenne et haute altitude.D'autre nuages porteurs d'averses touchent ce matin le quart sud-est de l'île en priorité. La région du volcan, les hauts du sud sauvage et le littoral compris entre l'Etang Salé et Sainte Rose en passant par Saint Joseph est a priori le plus exposé.On n'attend pas de cumuls importants mais un temps parfois désagréable notamment dans les hauts de Saint Joseph vers Grand Coude.D'ici cet après midi des éclaircies parviennent à se frayer un chemin en premier lieu sur l'ouest et le nord.Maximum de 25° celsiusMaximum de 27° celsiusMaximum de 27° celsiusMaximum de 25/26° celsiusMaximum de 25° celsiusMaximum de 23° celsiusMaximum de 23° celsiusMaximum de 25° celsiusMaximum de 25° celsiusMaximum de 13° celsiusMaximum de 14° celsiusMaximum de 16° celsiusMaximum de 18° celsiusMaximum de 20° celsiusMaximum de 21° celsiusJe vous souhaite un excellent Lundi !Patrick Hoareau.