Le vol Air Austral vers Mayotte contraint de revenir à Gillot

Le 10/12/2019 | Par ludovic.grondin@zinfos974.com | Lu 1991

Air Austral est une nouvelle fois confrontée ce mardi à la nécessité d'immobiliser son Boeing 787-8, F-OLRB, informe Les Nouvelles de Mayotte.



Après sa remise en ligne et son décollage ce matin de La Réunion vers Mayotte, un nouveau message indiquant en vol une demande de maintenance a en effet été constaté. Par mesure de précaution, le commandant de bord a décidé le retour en vol de l'appareil pour inspection au sol, à Gillot. L'appareil a atterri à 11h50.



La compagnie a à ce titre souhaité faire appel à une équipe de Boeing experts en 787 et chargée d'établir un diagnostic précis sur l'appareil.



La compagnie regrette bien évidemment cette situation inconfortable pour ses passagers. Compte tenu des désagréments rencontrés, la compagnie a décidé de procéder au dédommagement des passagers concernés à hauteur du prix du billet d'avion dans son intégralité, ajoute Les Nouvelles de Mayotte.



Elle recherche actuellement une solution afin de pouvoir assurer leur transport de et vers Mayotte.