Le vol FrenchBee 701 dérouté sur le Caire

Si ce passager a pris un billet sans repas et sans boisson c'est hard ; c'est cela également les charter.

2. jean claude payet le 16/12/2019 16:35



oui il y en a pour qui se passer de bouffe est tres grave...il n'alimente plus la machine a boucaner et c'est le drame...une perf de cochon et sa repartira...apres au caire c'est moins evident