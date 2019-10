Leconstant condamné à 6 mois ferme pour menaces de mort et provocation à la haine raciale

Je crains que si cet individu a eu une peine de prison ferme, c'est uniquement parce qu'il a fait du racisme anti zoreil...Dans le cas contraire on aurait eu le sempiternel " rappel à la Loi "..Je me trompe peut être ? En tous les cas c'est mon avis

3. lol le 09/10/2019 09:40



Mi les sure si li l'avait volé li norez pas prend 6 mois ferme mais plutot du sursis la a cause na in policier concerné dedans la pour menaces et propos raciale li prends 6 mois FERME lol allez comprendre zot justice pourrit!!!!!!