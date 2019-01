Lendemains de murgée: les bons remèdes...

Le 02/01/2019 | Par Jules Bénard | Lu 265

Nombreux, au 1er janvier, se retrouvent la tête au carré, la langue pâteuse, l'estomac en kaléidoscope et l'esprit limpide comme van Damme (rôde akoz mi gaingn le coup après).



Tout ça parce que vous ne supportez pas l'alcool, tas d'apprentis picoleurs.



Gramoune té qui dit :

« Quand ou la pas capab boire in litre, boir in misqué ! »



Mais non, na in peu i croit zot la fine arrive grand et i envale tant qu'na d'la force et d'courage. Après ça i crie l'assassin.



Ce midi à la télé, une femme sans doute pétrie de bonnes intentions, a donné des remèdes pour se remettre la tête et les boyaux en bon ordre de marche. Mais rien qu' tisanes i sortent déièr soleil.



Akoz don, nous néna aussi in tacon la tisane ici. Gramoune la dit... En vrac (comme vos tripes) :



Pour ceux qui habitent près de la mer, et aussi ceux qui sont encore affalés sur le sable. Vous prenez une petite bouteille style Perrier ou Édéna (s'il vous arrive d'en consommer). Rincez bien, des fois que vous auriez dégobillé dedans hier soir. Allez jusqu'à l'endroit où « la mer i cume », à savoir en eaux vives. Remplissez la fiole aux trois-quarts. Ajoutez-y une solide rasade... Non ! pas de rhum, tas de poivrots... de jus de citron. Plus quelques gouttes d'eau gazeuse. À avaler dans l'heure. Je sais : la pas bon in merde ! Ben faut savoir ce que vous voulez.

Le ti lève-tête. Je ne le conseille à personne mais sait-on jamais. Le lève-tête est l'ersatz de café pour ceux qui ont définitivement renoncé aux vertus « de boissons qui me laissent perplexe », comme dit Papa Talon. Le lève-tête est un bon coup de charrette, de whisky, de betsa betsy, de toka gasy, de guildive, de mandoze, de pastis « sec !!! », de vodka à l'herbe de bison. Bref, quelque chose titrant plus de 40° (45 c'est mieux, il paraît) ! Les fins connaisseurs jurent sur leur foie (ça mange pas d'pain) que rien n'est meilleur pour se remettre d'une cuite carabinée. C'est eux qui le disent, pas moi. Moi, vous m'connaissez, plus sobre, y'a même pas un chameau sur la planète. Burps ! Ahreu !

La panacée créole ET universelle : in bon tisane la yapana sans sucre.

Une tisane de romarin serait souveraine aussi, dit-on. Mais faut vraiment êt' maso pour avaler cette saloperie. Le romarin, ça va sur les grillades.

In bon riz chauffé bien pimenté. Vous mettez dans la marmite, en vrac, riz blanc (ou zambrocal, c'est bon aussi, miam !) ; in restant d'cari (les restes de foie gras sont à proscrire totalement !) ; in' ti miette lo grain si i rès' ; in poignée piment crasé ; ou mette in cuillère la graisse po chauffé, èk in pé gros sel, ou jette toute le reste ensemble et ou farfouille à li énergiquement. Si ou lé encore capa, alorsss... Attende quand lu commence croûter dan' fond lo marmite et à tab', camarade. Èk ça, le roi la pas out' cousin.

Les timorés s'en tiennent à l'alka seltzer. Goûts et colères, hein... Hips, je voulais dire « couleurs », vous aurez rectifié.



Bon, ben, je vais finir le fond de ma boutanche de picrate, moi, burp ! hips ! et toute cette sorte de choses.



P.S. : À la place de « burp", mon débile correcteur automatique con comme un éléphant vert me propose « burnes ». Quoi, mes burnes, qu'est-ce qu'elles ont, mes burnes ?