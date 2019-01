Les 26 personnes les plus riches possèdent autant d’argent que la moitié de la l’humanité

C’est l’organisation non gouvernementale (ONG) Oxfam qui dénonce ces chiffres vertigineux : d’après ses calculs, les 26 personnes les plus riches de la Terre, détiennent autant d’argent que la moitié la plus pauvre de la population planétaire.

La concentration des richesses s’est encore accentuée en 2018 : la fortune des milliardaires a augmenté de 900 milliards de dollars, alors que les populations les plus pauvres, elles, ont perdu 11% de leurs richesses.



Oxfam appelle d’ailleurs les Etats concernés à taxer davantage les plus riches : "Les gouvernements doivent s’assurer que les entreprises et les plus riches paient leur part d’impôts" .



Pour l’ONG, le fossé qui s’agrandit entre les riches et les pauvres pénalise la lutte contre la pauvreté, fait du tort à l’économie et alimente la colère dans le monde.