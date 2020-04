Les 400 colis de "réconfort" livrés aux équipes du Professeur Raoult à Marseille

Le 08/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 737

Depuis le début de l’épidémie du coronavirus Covid-19, les personnels soignants sont en première ligne. Dans ce contexte, Colipays a voulu offrir "un peu du soleil de l’Île de la Réunion" aux 400 personnes qui composent les équipes du Professeur Didier Raoult à La Timone.



Ce sont ainsi 400 colis qui sont partis de Saint-Denis et ont été livrés ce lundi 6 avril à Marseille, à l’Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection (IHU) de La Timone.



"C’est notre façon de leur dire merci" commente Frédéric Faby, PDG de Colipays, société spécialisée dans les envois de colis de fruits et de fleurs fraîches directement de la Réunion. "Dans cette boîte, ils trouveront des ananas Victoria, de la confiture, des chocolats aux fruits exotiques, un avocat mais surtout un peu de confort et de réconfort".