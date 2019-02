Les 5 publications les plus vues de Météo974 depuis le 17 Décembre 2018

Le 14/02/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 261

Pratiquement deux mois ...intenses

Presque deux mois déjà... Le temps qui passe c'est une rafale de Super Cyclone...2019 Fev 14 17h29 Mascareignes1: sans bruit je me suis lancé dans l'inconnu un soir de 17 Décembre 2018. Et j'ai posté pour la première fois sur . Le site était ouvert depuis quelques heures. Je ne pouvais pas me douter qu'il rencontrerait autant d'intérêt en si peu de temps. Comme je le disais au départ il s'agit d'une aventure sur le long terme.2: voici les publications qui ont été les plus consultées sur Meteo974 et sur les pages FB, Cyclone Class 4, Cheers, Storm Tracking.Merci pour votre soutien et votre fidélité.Cheers,Patrick Hoareau.