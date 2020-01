Les Avirons: 11 élus de la majorité rejoignent Eric Ferrère, Michel Dennemont parle de "trahison"

La majorité se déchire aux Avirons à quelques semaines des municipales... Alors que l'ancien maire Michel Dennemont ainsi qu'une partie du conseil municipal, avaient apporté leur soutien à la candidature de Roselyne Lucas, une autre partie des conseillers municipaux de la majorité, mais aussi le maire René Mondon, ont décidé de rouler pour Eric Ferrère pour ce scrutin. Dans un communiqué, Michel Dennemont parle, ni plus ni moins, de "trahison".



Le ralliement de 11 élus de la majorité a été officialisé juste après le dernier conseil municipal. Dans un communiqué co-signé par Line Baillif (1 ère adjointe), Jean Hugues Lesquelin (2 ème adjoint), Gladys Marchand (6 ème adjointe), Sylvaine Mezino, Patrick Cassagnabere, Nadia Roche/Lesquelin, Fabrice Payet, Fredo Ferrère, Lydia Grondin, Jean Daniel Dennemont, Pierrot Cantina (conseillers municipaux), ces derniers tiennent à rappeler que "les prochaines élections municipales ouvrent de nouveaux enjeux", puisqu'il s'agira en effet "des premières élections locales où depuis plus de 30 ans, Michel Dennemont ne conduira pas une liste".



Ils expliquent également leur soutien à Eric Ferrère par le fait que Michel Dennemont, lors de son élection au poste de sénateur, avait "prôné un rapprochement avec Éric Ferrère, seul candidat, capable selon lui, de rassembler opposition et majorité afin d'éviter des guerres de pouvoir au sein de notre équipe".Une stratégie adoptée par ces élus qui ont travaillé durant plusieurs mois avec Eric Ferrère pour l'élaboration d'un programme. Ces conseillers municipaux sont aujourd'hui "étonnés" du positionnement actuel de Michel Dennemont, qui a apporté il y a quelques semaines son soutien non plus à Eric Ferrère mais à sa 3e adjointe Roseline Lucas, comme quelques uns de représentants politiques locaux . Parmi eux: André Thien-Ah-Koon, Michel Fontaine, Nassimah Dindar, ou encore Cyrille Melchior.Un revirement qui fait jaser ses anciens alliés. "Le sénateur entretient des relations étroites avec le 'couple candidat' aux prochaines élections qui nous paraissent opaques. Doit-on tout sacrifier au nom de cette relation ? Doit-on tout sacrifier pour servir leurs intérêts ? (...) Nous sommes convaincus que non", s'inquiètent-ils, assurant ne pas faire de la politique "sous la contrainte et les manoeuvres".La réaction de leur ancien mentor ne s'est pas faite attendre...Michel Dennemont voit dans le soutien de ses anciens conseillers envers Eric Ferrère une "incompréhensible trahison". "Il est regrettable de voir aujourd'hui cette confiance trahie par un positionnement qui va à l’encontre de tout ce que nous avons mené durant ces trente années", déplore le sénateur, très dur envers son fidèle lieutenant, René Mondon, qui a pris place dans le fauteuil de maire. "Mon ex-premier adjoint souffre t-il d’amnésie, ou du syndrome de Stockholm ? Je souhaite quand même lui rappeler que le candidat à qui il apporte son soutien a toujours critiqué les projets que nous défendions ensemble, en équipe, pour les Avirons !", écrit l'ancien maire des Avirons dans un communiqué.Souhaitant "raviver la mémoire" de son successeur, Michel Dennemont tient à lui rappeler qu'Eric Ferrère "a été à l'origine de plusieurs plaintes dont une qui l’a conduit à s'expliquer devant les gendarmes". "Durant 25 ans, sans cesse, il a joué d’accusations et de calomnies envers lui. Cela, mon ex premier adjoint ne peut pas l’oublier !", s'exclame le parlementaire, décidément très remonté du ralliement d'une partie de son équipe à son éternel opposant. "On se croirait dans la fable du corbeau et du renard", poursuit Michel Dennemont, qui réitère son soutien à Roseline Lucas pour les municipales.