Les Avirons: Une jeune femme se fait transpercer la jambe par un molosse

30/11/2019 08:21



Des histoires comme il va en arriver de plus en plus. Il y a beaucoup de propriétaires et promeneurs de ces chiens, irresponsables (on voit parfois des "MAITRes" se faire trainer par leur molosse, aucune MAITRise...). Les pouvoirs publics ne prennent pas les mesures nécessaires.

Pourquoi pas lancer une campagne publicitaire une ou deux fois par an, invitant les gens à signaler ces chiens qui trainent, suivi d'une opération coup de poing sur toute l'île ? A minima, Il faut mettre des amendes.

Je n'aime pas ce type de chien (trop laid), mais dommage qu'il risque l'euthanasie à cause d'un maître négligeant.